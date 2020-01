Μητσοτάκης σε Τραμπ: Η Ελλάδα ενδιαφέρεται για τα F-35

Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκε, στις 21:10 ώρα Ελλάδας, στην είσοδο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του Μελάνια.

Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με το εθιμοτυπικό, υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο Οβάλ Γραφείο για την κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σε δηλώσεις μπροστά στις κάμερες ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως «θα συζητήσουμε για τις σχέσεις των δύο χωρών. Είμαι σίγουρος ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει ενδιαφέροντα θέματα να μου πει».

«Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις διμερείς σχέσεις μας. Ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι εδώ σε μια σημαντική στιγμή. Μπορούμε να δούμε καλύτερα τις σχέσεις μας, να τις αναπτύξουμε από την πλευρά της άμυνας», επεσήμανε.

Καλωσορίζοντας τον κ. Μητσοτάκη, ο Τραμπ είπε: Είναι τιμή μου να έχω εδώ τον Έλληνα πρωθυπουργό και την πρώτη κυρία της Ελλάδας, επίσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσταστε εδώ. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε».

Αναφερόμενος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο κ. Τραμπ τις χαρακτήρισε εκπληκτικές και σημείωσε πως είναι στενότερες παρά ποτέ. Ειδική αναφορά έκανε στην ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα έχει καταφέρει να ανακάμψει πάρα πολύ γρήγορα. «Η Ελλάδα και η ανάκαμψή της αποτελούν μια τεράστια επιτυχία» υπογράμμισε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άδραξε την ευκαιρία για να αναφερθεί και στα «καυτά» για τις ΗΠΑ διεθνή ζητήματα.

Σε ερώτηση για τη δολοφονία του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε πως «η πολιτική κατευνασμού του Ομπάμα δεν φάνηκε να λειτουργεί. Είχαμε επίθεση πολύ πρόσφατα, είχαμε ανθρώπους να τραυματίζονται και ήταν έργο του Σουλειμανί. Δεν βρισκόταν στο Ιράκ για διακοπές. Σώσαμε πολλές ζωές στη Βαγδάτη. Τον παρακολουθούσαμε καιρό, δεν σχεδίαζε καλά πράγματα. Οι άνθρωποι τον φοβόντουσαν. Τέτοιοι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να βομβαρδίζουν και να σκοτώνουν και εμείς δεν το έχουμε; Σκοτώνουν τους ανθρώπους μας και εμείς δεν μπορούμε για να μην καταστρέψουμε τα πολιτιστικά τους μνημεία. Αν κάνουν πράγματα εναντίον μας θα υποστούν τις συνέπειες».

«Οι Ιρανοί δεν νομίζω ότι μπορούν να προβούν σε αντίποινα, επιτέθηκαν πρώτοι, σκότωσαν δύο ανθρώπους μας. Το γεγονός ότι εξοντώθηκε ήταν καλό για πολλές χώρες. Δεν ακούω κάποιον να παραπονιέται για τον χαμό του Σουλεϊμανί», είπε.

Αναφορικά με τη Λιβύη ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως «έχουν εμπλακεί πολλές χώρες και επικρατεί χάος, οι εμπλεκόμενοι ξέρουνε τις θέσεις μας. Θα συζητήσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους για να βρεθεί ένα σχέδιο».

Σε αυτό το σημείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης πατά πάνω στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

«Με την Τουρκία κρατάμε έγκλειστους μαχητές του ISIS και τους στέλνουμε στις πρώην πατρίδες τους, όχι στην Ελλάδα. Κάναμε φανταστική δουλειά και πρέπει να αφήσουμε το Ιράκ να κυβερνηθεί και αν φύγουμε περιμένουμε να μας αποζημιώσουν με πολλά χρήματα γιατί κάναμε πολλά έργα. Αυτό που κάναμε με το ISIS αποδεικνύει ότι επικρατούσε ένα χάος» ισχυρίστηκε ο Τραμπ.

Παράλληλα ανέφερε πως επιθυμία των ΗΠΑ είναι να αποχωρήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ και χαρακτήρισε τη διαδικασία παραπομπής του «φάρσα» σχολιάζοντας πως αυτό είναι γνωστό παγκοσμίως.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η συνάντησή τους γίνεται σε μία πολύ σημαντική στιγμή και εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι διμερείς σχέσεις μπορούν να γίνουν ακόμη καλύτερες και να αναπτυχθούν μεταξύ άλλων, όπως ανέφερε, και στον τομέα της άμυνας.

Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις δυνατότητες βελτίωσης των σχέσεων σε ό,τι αφορά «το γεωπολιτικό μας κομμάτι, το πεδίο της άμυνας στο οποίο έχουμε προοδεύσει πάρα πολύ, ιδιαιτέρως ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε πως η Ελλάδα θα είναι πάντοτε ένας αξιόπιστος σύμμαχος σε ένα πολύπλοκο κόσμο».

Εστιάζοντας στην οικονομική πτυχή των διμερών σχέσεων, σημείωσε πως «η ελληνική οικονομία τους τελευταίους μήνες έχει ανακάμψει, έχουμε μειώσει τους φόρους». «Επιπλέον ακολουθούμε μια συνταγή η οποία έχει δουλέψει και στις ΗΠΑ, και η οικονομία αντιδρά πολύ θετικά» προσέθεσε.

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ο κ. Μητσοτάκης είπε πως «προσβλέπουμε στη θετική σας υποστήριξη, θέλουμε αμερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γιγαντώσουμε την οικονομία με ένα ρυθμό με τον οποίο οι άνθρωποι θα νιώσουν τη διαφορά».

Επισήμανε πως πάντοτε οι ΗΠΑ μπορούν να βασίζονται στην Ελλάδα ως έναν αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο.

Παίρνοντας εκ νέου τον λόγο ο Ντόναλαντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμησή του για τη στάση αυτή και τα έδωσε συγχαρητήρια για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. «Από απόψεως ποσοστού, μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ανακάμψεις στον κόσμο. Είναι τεράστια ανάκαμψη και τα έχετε καταφέρει πάρα πολύ καλά».

Αναφέρθηκε επίσης στην «σπουδαία ελληνική κοινότητα» στις ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι προσβλέπει να κάνει πολλές συμφωνίες.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο πρόγραμμα των F-35 και σε άλλα αμυντικά προγράμματα, ενώ έκανε αναφορά στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16.

WATCH NOW: Pres. Trump meets with Greece prime minister amid sky-high tensions with Iran https://t.co/u9BCQxsIjj pic.twitter.com/tTfHiEFrPh

— CBS News (@CBSNews) January 7, 2020