Έρευνα δείχνει ότι μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης θα βουλιάξει (pics)

Η έρευνα της Climate Central δείχνει ότι τεράστιες εκτάσεις παγκοσμίως είναι πολύ πιθανό να έχουν βυθιστεί εντελώς μέσα στα επόμενα 80 χρόνια.

Στη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, κομμάτια του Λίβερπουλ, του Λονδίνου και του Χάμπερσαϊντ αναμένεται να... βουλιάξουν!

Αλλά και άλλες πόλεις -και περιοχές- του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως το Κάρντιφ, το Σουόνσι και η βόρεια Ουαλία, το ανατολικό Yorkshire και το Hull, το Peterborough και το Norfolk προβλέπεται, επίσης, να βυθιστούν, σύμφωνα με τον αποκαλυπτικό χάρτη που δημοσιεύεται μαζί με τη μελέτη, η οποία δείχνει με κόκκινο χρώμα τις περιοχές που θα μπορούσαν να βρεθούν κάτω από τη στάθμη της θάλασσας.

Η αύξηση των επιπέδων της θάλασσας αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή, η οποία προκαλεί το λιώσιμο των πάγων.

​Όπως μπορείτε, ωστόσο, να διαπιστώστε και οι ίδιοι, ούτε η Ελλάδα θα μείνει ανεπηρέαστη!

Σύμφωνα με τον χάρτη, μεγάλο τμήμα δυτικά της Θεσσαλονίκης θα βουλιάξει, όπως και ολόκληρη σχεδόν η περιοχή όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο «Μακεδονία»! Βλέπουμε, δε και τμήματα στο Μεσολόγγι, στη Ναύπακτο, στην Άρτα και στην Καλαμάτα κάτω από τη στάθμη της θάλασσας.

Αλλού, βέβαια, τα πράγματα είναι πολύ πολύ χειρότερα, όπως, για παράδειγμα, στο Βιετνάμ, το οποίο αναμένεται να χαθεί εντελώς από τον χάρτη και μάλιστα νωρίτερα, μέχρι το 2050!

Ενώ δείτε και την Αίγυπτο...

Ο Δρ Scott Kulp, ανώτερος επιστήμονας στο Climate Central και κύριος συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε, πάντως, ότι δεν είναι πολύ αργά για να αποφευχθεί αυτό το καταστροφικό και καταθλιπτικό σενάριο.

«Αυτές οι εκτιμήσεις δείχνουν τι μπορεί να προκαλέσει η κλιματική αλλαγή, ώστε να αναθεωρήσουμε, έστω και τώρα, ορισμένα πράγματα και να αναδιαμορφώσουμε τις πόλεις, τις οικονομίες, τις ακτές και ολόκληρες τις παγκόσμιες περιοχές κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Τώρα, όχι αύριο. Πολύ σύντομα τα έθνη θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα», τόνισε.

Η μελέτη διαπίστωσε, δε, ότι, μέσα σε τρεις δεκαετίες, οι χρόνιες πλημμύρες θα μπορούσαν να επηρεάσουν περιοχές όπου ζουν συνολικά 300 εκατομμύρια άνθρωποι! Τα παράκτια μέρη της Ασίας διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο (όπως το Βιετνάμ, που προαναφέραμε) και, μέχρι τα τέλη του αιώνα, οι περιοχές που φιλοξενούν 200 εκατομμύρια άτομα θα μπορούσαν να βρεθούν μόνιμα κάτω από την παλίρροια...

New corrections of land elevation data show that sea level rise will hit coastal cities severely by 2050 even in a 2C scenario. @nytimes @ClimateCentral https://t.co/Hw8IlFhDaB

— Felix Schreyer (@intasys) November 3, 2019