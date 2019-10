Κρουαζιερόπλοιο 200 μέτρων πέρασε από τον Ισθμό της Κορίνθου

Πρόκειται για το κρουαζιερόπλοιο Braemar του στόλου της Fred. Olsen Cruises.

Είναι ένα πλοίο που έχει 195,92 μέτρα μήκος και είναι το μεγαλύτερο που έχει διέλθει ποτέ από την διώρυγα.

Όπως αναφέρει το patrastimes.gr, το Braemar, με 800 επιβάτες κατά πλειοψηφία Βρετανούς και 410 μέλη πληρώματος, θα καταπλεύσει στο λιμάνι της Πάτρας την Τετάρτη (9/10) όπου και θα διανυκτερεύσει.

Αναμένεται να αναχωρήσει το βράδυ της Πέμπτης για το Κατάκολο.

And she's through!

Today #Braemar made history as the longest ever ship to cruise through the #CorinthCanal. pic.twitter.com/zLE87z2fCr

— Fred. Olsen Cruise Lines (@FredOlsenCruise) 9 Οκτωβρίου 2019