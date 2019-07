ΕΔΕ από την ΕΛ.ΑΣ. για βίντεο που δείχνει αστυνομικό να χτυπάει μετανάστη στο Ελευθέριος Βενιζέλος (vid)

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. για τον αστυνομικό που εμφανίζεται σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας να χτυπάει μετανάστη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει, ο αλλοδαπός επρόκειτο να ταξιδέψει αεροπορικά στη Λέσβο και κατά τη διάρκεια ελέγχου των εγγράφων του στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, δέχτηκε βιαιοπραγία από αστυνομικό.

Athens airport police action with my brother when he wants to come back to Lesvos!

No to fascism! pic.twitter.com/mDZtBbBQVx

— arash hampay (@AHampay) July 27, 2019