Για δύο ώρες έμεινε στη Σούδα ο Τραμπ με το Air Force One στο δρόμο για τη Σιγκαπούρη (pic & vids)

Αμέσως μετά κατευθύνθηκε μπροστά από το κεντρικό κτήριο της Αμερικανικής βάσης Σούδας για ανεφοδιασμό και απογειώθηκε από την δυτική πλευρά του αεροδρομίου στις 4:41 τα ξημερώματα.

Στις 3:07 τοπική ώρα Ελλάδας προσγειώθηκε στη Σούδα το Air Force One που μεταφέρει τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Σιγκαπούρη για την κρίσιμη σύνοδο με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογραφικής αποστολής που συνοδεύει τον πρόεδρο στο ταξίδι του.

«Το Air Force One προσγειώθηκε στο ελληνικό νησί της Κρήτης στις 3:07 τοπική ώρα, περίπου οκτώ ώρες μετά την αναχώρηση από την αεροπορική βάση Bagotville (στο Κεμπέκ του Καναδά).

Air Force One wheels up from refueling on Crete. 10 hour flight to Singapore. (Pool photo refueling AF-1 by @W7VOA) pic.twitter.com/PqcUeeVF7n

— Mark Knoller (@markknoller) 10 Ιουνίου 2018