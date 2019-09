Λέσβος: Πώς περάσαμε 28 ώρες στην πατρίδα του Ούζου Πλωμαρίου (pics)

Ο Διονύσης Πολάτος μας καλωσορίζει στον κόσμο του Local Spirit Project: premium ελληνικά αποστάγματα σε ευφάνταστα cocktails στα πιο μοντέρνα cocktail bars της Αθήνας! Πάρτε μια "γεύση" από τα signature cocktails του project!

A post shared by The Local Spirit Project (@localspiritproject) on Jul 26, 2019 at 12:39am PDT