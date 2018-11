Πάιατ σε Άδωνη: Οι τίτλοι των εφημερίδων για το deal Μαρινάκη - Ρος είναι λάθος (pics)

«Αμηχανία στους Τσίπρα/Καμμένο για αυτό. Πρώτον είναι αδύνατον οι ΗΠΑ να επέτρεπαν στον Υπουργό τους, να υπογράψει τέτοια συμφωνία αν αμφισβητούσαν τη νομιμότητα των χρημάτων Μαρινάκη και ο συνέταιρος του πλέον, ήταν ο βάσιμος επίσημος προσκεκλημένος του Τσίπρα στη ΔΕΘ», γράφει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο twitter αναφερόμενος στο deal μεταξύ της ναυτιλιακής εταιρείας του Έλληνα εφοπλιστή, Βαγγέλη Μαρινάκη, και εκείνης του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου, Γουίλμπορ Ρος.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, έσπευσε να απαντήσει στην ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη, γράφοντας: «Οι τίτλοι των εφημερίδων είναι λάθος, φίλε μου.

The headlines are wrong my friend.

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) 29 Νοεμβρίου 2018