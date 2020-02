Ο... Ηρόδοτος αποκαλύπτει γιατί πραγματικά χτίστηκε η Mεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας (pics)

Αποτελεί ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου.

Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας ή Πυραμίδα του Χέοπα, ή, πιο απλά, Μεγάλη Πυραμίδα, συνεχίζει να κινεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας.

Οι αιγυπτιολόγοι πιστεύουν ότι η πυραμίδα χτίστηκε σαν τάφος σε διάστημα 10 με 20 ετών, και ολοκληρώθηκε, περίπου, το 2560 π.Χ. Με ύψος 146,5 μέτρα (481 πόδια), ήταν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου για πάνω από 3.800 χρόνια.

Ίσως, όμως, η αλήθεια είναι λίγο διαφορετική σε ό,τι αφορά τον λόγο για τον οποίο χτίστηκε...

Σύμφωνα με τον ιστορικό Μάθιου Σίμπσον, ερευνητή των αρχαίων πολιτισμών, η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας κατασκευάστηκε αρχικά ως γιγαντιαία... αντλία νερού και όχι για να γίνει τάφος!

Purpose of Egypt’s Great Pyramid ‘uncovered’ by mysterious lost structures

The two "lost pyramids" of Lake Moeris may prove the Great Pyramid of Giza was built to be a giant water pump and not ahttps://t.co/6mNPLrKMx6#news #dailynewsmedia #dailynews

— Daily News Media (@DailyNewsMedia2) February 1, 2020