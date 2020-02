Κινέζοι σε καραντίνα στήνουν πάρτι στις ταράτσες, παίζουν πινγκ πονγκ και ψαρεύουν σε ενυδρεία για να μη βαριούνται (vids)

Όποιος έχει περάσει ανεμοβλογιά μικρός, ξέρει. Τουλάχιστον 15 μέρες σε καραντίνα. Και τρομερή βαρεμάρα.

Τώρα, σκέψου να μένεις σε μία από τις 10 πόλεις της Κίνας, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται κλειδαμπαρωμένοι στα σπίτια τους, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση του κωρονοϊού.

Γύρω στα 9 εκατομμύρια μόνο είναι κλεισμένοι στα διαμερίσματά τους στην Ουχάν, από την οποία ξεκίνησε ο ιός, και δεν τους επιτρέπεται να βγουν από αυτά ή να φύγουν, φυσικά, από την πόλη.

Σύμφωνα με αναφορές, μάλιστα, από όσους βρίσκονται στις ζώνες καραντίνας, η κυβέρνηση έχει σταματήσει ακόμη και τα τηλεοπτικά προγράμματα και σόου, ώστε να γίνεται ενημέρωση διαρκώς για τον κωρονοϊό, και μόνο για αυτόν!

Δηλαδή, η κατάσταση για αυτούς τους ανθρώπους πέρα από... λίγο νευρική, είναι και πολύ, μα πάρα πολύ, βαρετή.

Κάποιοι, ωστόσο, με εξαιρετική φαντασία, έχουν βρει ορισμένους εκπληκτικούς τρόπους, για να διασκεδάσουν και, κυρίως, να μην τρελαθούν από την πλήξη.

Σε διάφορα βίντεο, που κυκλοφορούν στο Twitter, και έχουν γίνει viral, βλέπουμε, για παράδειγμα, έναν τύπο να έχει στήσει ένα θεατρικό με κάλτσες.

How to survive staying indoors during #coronavirus lockdown according to these very important videos making their rounds on Chinese social media. Firstly: don't be afraid to express your feelings and get in touch with your emotions. pic.twitter.com/xd8yj73dtx — Manya Koetse (@manyapan) January 27, 2020

Ένας ντύθηκε κινεζικός δράκος -με έναν κουβά στο κεφάλι και κουβέρτα- και άρχισε να χορεύει, ενώ άλλοι παίζουν σόφτμπολ και πινγκ πονγκ. Να μην ξεχάσουμε τον τύπο, που ψαρεύει στο ενυδρείο του.

Second: don't completely isolate yourself but spend quality time with a friend or family member. pic.twitter.com/VJjGisjRQw — Manya Koetse (@manyapan) January 27, 2020

Ενώ, φυσικά, πολλοί συνεχίζουν να τραγουδούν και να φωνάζουν συνθήματα για συμπαράσταση από τα μπαλκόνια τους.

Finding solidarity in isolation! Staying indoors due to the #CoronavirusOutbreak, residents at some communities in Wuhan sang the national anthem and other patriotic songs through the window, chanting “Wuhan, stay strong” with their unseen neighbors. https://t.co/fMgu1QSPRv pic.twitter.com/wY0FkxTJoo — The Paper (@thepapercn) January 28, 2020

Αλλά οι καλύτεροι από όλους είναι οι παρακάτω τύποι, που, παρά τους περιορισμούς, βρήκαν τρόπο να στήσουν ένα παρτάκι.