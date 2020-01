Μούμιες αρχαίων ιερέων της Αιγύπτου βρέθηκαν θαμμένες με χιλιάδες «υπηρέτες»

Το υπουργείο αρχαιοτήτων της Αιγύπτου ανακοίνωσε πως βρέθηκαν οι τάφοι των αρχαίων αρχιερέων και μια σαρκοφάγος αφιερωμένη στον θεό του ουρανού Horus.

Βρέθηκαν στη θέση Al-Ghoreifa, περίπου 300 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου.

Ο Χάιντ αλ-Ενάνι, ο Αιγύπτιος υπουργός Αρχαιοτήτων, δήλωσε ότι η περιοχή Minya στην οποία βρίσκεται ο χώρος «συνεχίζει να αποκαλύπτει τα μυστικά» του.

Οι κοινόχρηστοι τάφοι ήταν αφιερωμένοι στους αρχιερείς του θεού Djehuty και ανώτερους αξιωματούχους, μια περίοδος που χρονολογείται περίπου 3.000 χρόνια πριν, δήλωσε το υπουργείο.

Μία από τις πέτρινες σαρκοφάγους ήταν αφιερωμένη στον θεό Horus, τον γιο της Isis και του Osiris, και απεικονίζει την θεά Νουτ που απλώνει τα φτερά της.

Ο Mohamed Wahballah, μέλος της αρχαιολογικής ομάδας, δήλωσε στους «Times» ότι ένας από τους τάφους περιείχε έξι σαρκοφάγους.

Είπε ότι δύο από αυτούς ήταν ακόμη σφραγισμένοι και σε «πολύ καλή» κατάσταση.

Ένα ξύλινο φέρετρο ανήκε σε έναν άνθρωπο που ονομάζεται Hr, ο οποίος υπηρέτησε ως αρχιερέας.

Στον ίδιο κοινοτικό τάφο βρέθηκε ένα φέρετρο που ανήκε σε έναν άνθρωπο που ονομάζεται Djed του Djehuty Luf Ankh και πιστεύεται ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα των τελευταίων χρόνων.

Αυτό συμβαίνει λόγω των τίτλων που είναι εγγεγραμμένοι στο καπάκι, τα οποία είναι τα ψευδώνυμα των ηγεμόνων της περιοχής της Κεντρικής Αιγύπτου.

