Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών σημειώθηκε σήμερα (28/1) στην Καραϊβική, μεταξύ της Κούβας και της Τζαμάικας, με αποτέλεσμα να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι στην περιοχή.

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται στη θάλασσα, νότια της Κούβας και βορειοδυτικά της Τζαμάικας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα, έγινε γνωστό από το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS), το οποίο αρχικά μιλούσε για έναν σεισμό 7,3 βαθμών.

Η προειδοποίηση για τσουνάμι κάνει λόγο για κύματα ενός μέτρου και αφορά τις ακτές του Μεξικού, του Μπελίζ, της Κούβας, της Ονδούρας, της Τζαμάικας και των νήσων Κέιμαν, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Προειδοποίησης για τσουνάμι.

«Επικίνδυνα κύματα τσουνάμι προβλέπονται για ορισμένες ακτές», λένε οι ειδικοί

«Κύματα τσουνάμι ύψους 0,3-1 μέτρο είναι πιθανά για τις ακτές του Μπελίζ, της Κούβας, της Ονδούρας, του Μεξικού, των Νησιών Κέιμαν και της Τζαμάικας».

Στις νήσους Κέιμαν, η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών συνέστησε στους πολίτες στις παράκτιες και χαμηλού υψόμετρου περιοχές να τις εκκενώσουν προληπτικά.

BREAKING: magnitude 7.7 #earthquake 80 miles northwest of Jamaica. Here's a look at the exact location of the earthquake: pic.twitter.com/2azhKDJEUx — WeatherNation (@WeatherNation) January 28, 2020

JUST IN: A powerful magnitude 7.3 earthquake has struck south of Cuba and northwest of Jamaica, U.S. Geological Survey says. https://t.co/BQXL89gh2d pic.twitter.com/yJS8ioJiO5 — ABC News (@ABC) January 28, 2020