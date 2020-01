Αγόρασε 95 ευρώ ένα πανάκριβο κλεμμένο ποδήλατο και το επέστρεψε στον ιδιοκτήτη του (pic)

Ένας άνδρας αγόρασε μόλις 95 ευρώ (80 λίρες) ένα κλεμμένο ποδήλατο το οποίο κόστιζε σχεδόν 1600 ευρώ (1350 λίρες).

Συγκεκριμένα ο Ste Burke, από το Λίβερπουλ, αγόρασε το ποδήλατο, ωστόσο κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά αφού φαινόταν πως είναι αρκετά ακριβό.

Στη συνέχεια το έβγαλε φωτογραφία, την οποία ανήρτησε στο Twitter γράφοντας: «Έχει κλαπεί κάποιου το ποδήλατο; Αγόρασα αυτό 80 λίρες και έχει και μια κλειδαριά πάνω. Προφανώς είναι από την περιοχή του Crosby. Το αγόρασα έτσι ώστε να μπορώ να το επιστρέψω στον ιδιοκτήτη. Ξέρω ότι αξίζει 1.350 λίρες και θα ήμουν στεναχωρημένος αν μου συνέβαινε. Όποιος έχει πληροφορίες ας τις στείλει».

Hi @SteBurke44 , as you’re such a good Samaritan we’d love to offer you a bike of your own. Do let us know if you’d like to take us up on the offer.

Με την βοήθεια όλων και τα retweet, ο ιδιοκτήτης εντοπίστηκε και ο Ste ενημέρωσε τους ακολούθους του πως βρέθηκε ο άνδρας στον οποίο ανήκει το ποδήλατο.

Μάλιστα είχε και το κλειδί της κλειδαριάς και τα απαραίτητα χαρτιά, οπότε και αποδείχτηκε πως σε εκείνον ανήκει.

Παράλληλα είπε πως όντως είχε αγοράσει το ποδήλατο 1250 λίρες και ότι είχε κλαπεί πριν δυο μέρες από το σπίτι του.

He’d saved up and spent £1250 on the bike last year. Said his house has been had off but he’s made up that he’s managed to get his bike back, so happy days. It’s in the right hands now

