Το BBC έδειξε πλάνα του Λεμπρόν Τζέιμς αντί του Κόμπι Μπράιαντ (vid)

Επαγγελματικά λάθη γίνονται παντού... Μόνο όποιος δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη, λέει ο σοφός λαός και δεν έχει άδικο. Ανθρώπινα είναι και αυτά...

Απλά υπάρχουν κάποια που γίνονται και «χτυπάνε» περισσότερο από τα άλλα...

Όπως για παράδειγμα αυτό που έκανε το BBC, το οποίο στην εκπομπή News At Ten είχε προγραμματίσει να δείξει ένα video για τον Κόμπι Μπράιαντ, μόνο που σε αυτό αυτό πρωταγωνιστούσε ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Δείτε το χαρακτηριστικό video...

Μετά τον ντόρο που προκλήθηκε, ο Paul Royall ζήτησε συγγνώμη για το λάθος αυτό...

In tonight’s coverage of the death of Kobe Bryant on #BBCNewsTen we mistakenly used pictures of LeBron James in one section of the report. We apologise for this human error which fell below our usual standards on the programme.

— Paul Royall (@paulroyall) January 26, 2020