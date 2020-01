Ηλεκτρονικός χάρτης ενημερώνει live για την εξάπλωση του κοροναϊού

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 2.019 παγκοσμίως, ενώ 49 άνθρωποι έχουν ιαθεί πλήρως.

Όλα τα νέα κρούσματα έχουν καταγραφεί στην ενδοχώρα της Κίνας (συνολικά 1.979 κρούσματα), ενώ στις υπόλοιπες χώρες και περιοχές οι αριθμοί παραμένουν για την ώρα σταθεροί: Ταϊλάνδη (7), Χονγκ Κονγκ (5), Αυστραλία (4), Γαλλία (3), Μαλαισία (3), Σιγκαπούρη (3), Ταϊβάν (3), Ιαπωνία (2), Μακάο (2), Νότια Κορέα (2), ΗΠΑ (2) και Νεπάλ (1).

Ωστόσο, ερευνάται ένας ύποπτο κρούσμα στο Τορόντο του Καναδά. «Έχουμε το πρώτο ύποπτο κρούσμα του νέου κοροναϊού εδώ, στο Τορόντο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Εϊλίν ντε Βίλα, επικεφαλής της υγειονομικής αρχής της μητρόπολης του Οντάριο.

Λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης, επιστήμονες του Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering δημιούργησαν έναν διαδραστικό χάρτη που απεικονίζει τις περιοχές στις οποίες έχει «χτυπήσει», ενώ καταγράφει και τα επιβεβαιωμένα περιστατικά.

Η ιστοσελίδα δείχνει στατιστικά στοιχεία για τους θανάτους και τα επιβεβαιωμένα περιστατικά του 2019-nCoV, σε παγκόσμιο χάρτη, ενώ επιτρέπει και free download των στοιχείων από τους επισκέπτες.

Για την επιστημονική κοινότητα, αυτά τα στοιχεία θα γίνουν πιο πολύτιμα, καθώς συνεχίζουν να τα συλλέγουν.

«Η διάθεση των στοιχείων για download είναι ζωτικής σημασίας για τους ερευνητές», δήλωσε η καθηγήτρια Lauren Gardner, επικεφαλής αυτού του εγχειρήματος.

Τα στατιστικά στοιχεία που απεικονίζονται συλλέγονται από τον ΠΟΥ, το Centers for Disease Control and Prevention, το National Health Commission of the People’s Republic of China, και το Dingxiangyuan, ένα social networking site για επαγγελματίες υγείας που παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για περιστατικά.

Δείτε εδώ τον παγκόσμιο χάρτη των κρουσμάτων του νέου κοροναϊού - Live ενημέρωση των στοιχείων