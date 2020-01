Σε 31 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό της Παρασκευής, μεγέθους 6,8 βαθμών, που έπληξε την επαρχία Ελαζίγ, στην ανατολική Τουρκία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Κυριακής σε νεότερο απολογισμό της η τουρκική Αρχή διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Περιστατικών (AFAD).

Μέχρι στιγμής, ο καταγεγραμμένος αριθμός των τραυματιών είναι 1.547, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να ανασύρουν θύματα κάτω από χαλάσματα.

Σαραντα-πέντε άνθρωποι έχουν διασωθεί, ανάμεσά τους μια γυναίκα που ανασύρθηκε ζωντανή 17 ώρες μετά την κατάρρευση του σπιτιού της.

Η AFAD ανέφερε πως οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία, 76 κτίρια κατέρρευσαν και 42 υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Τουλάχιστον 530 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί, 9 εκ των οποίων μεγέθους άνω των 4 βαθμών.

LATEST — Rescue teams working in eastern Turkey’s Elazığ continue to pull survivors out of collapsed buildings 14 hours after the earthquake, 10 people rescued alive so farhttps://t.co/UK3yKghLBm

— DAILY SABAH (@DailySabah) January 25, 2020