Στο Ελάζιγ ο Ερντογάν, μετέφερε φέρετρο (pics & vids)

Σε φωτογραφίες, που δημοσιεύτηκαν στον λογαριασμό του Τούρκου πρόεδρου στο Twitter, εμφανίζεται Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε κηδείες θυμάτων από τον καταστροφικό σεισμό στο Ελάζιγ.

Συγκεκριμένα, ο ηγέτης του τουρκικού κράτους παρέστη στην κηδεία μιας μητέρας και του γιου της, που έχασαν τη ζωή τους στον φονικό σεισμό.

Ο Τούρκος πρόεδρος περιέγραψε τον σεισμό ως μια «δοκιμασία» για τη χώρα του:

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε ως κράτος και έθνος και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Οι προσπάθειές μας σε όλες τις περιοχές όπου διεξάγονται επιχειρήσεις διάσωσης θα συνεχιστούν» είπε στην κηδεία, επισημαίνοντας ότι η κρατική εταιρεία Στέγασης TOKI θα διασφαλίσει πως κανένας άνθρωπος δεν θα μείνει «χωρίς φαγητό ή στέγη».

Ο απολογισμός των νεκρών από την ισχυρή σεισμική δόνηση ανέρχεται σε 29 και 1.234 είναι οι τραυματίες, ενώ οι ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα χαλάσματα των κτιρίων που κατέρρευσαν.

Τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες από τη διάσωση μιας γυναίκας από τα συντρίμμια κτιρίου 19 ώρες μετά τη σεισμική δόνηση.

Turkey's minister of Interior .@suleymansoylu is at the epicentre of the #elazığ earthquake overseeing a search & rescue team save a woman from underneath the rubble. Soylu is seen holding her hand while she is carried out. #Turkey pic.twitter.com/qh4zwLq6Nk

— DutchTurks.nl (@dutchturksNL) January 25, 2020