Σάλος στην Ισπανία: Έκοβαν τις φωνητικές χορδές των σκύλων για να μη γαβγίζουν (pics)

Η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε δύο παράνομα εκτροφεία με κουτάβια, στα περίχωρα της Μαδρίτης, και προχώρησε στη σύλληψη πέντε ατόμων.

Μεταξύ των διασωθέντων τετράποδων, τα περισσότερα ράτσας τσιουάουα και πομεράνιαν, η αστυνομία βρήκε δύο νεκρά ζώα, τα οποία είχαν τυλίξει σε εφημερίδες.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, οι εκτροφείς είχαν κόψει από κάποιους σκύλους τις φωνητικές χορδές, πιθανόν για να τους εμποδίζουν να γαβγίζουν και να ειδοποιούν τους γείτονες.

Οι δύο από τους πέντε συλληφθέντες ήταν κτηνίατροι, που βοήθησαν στο να καλύπτεται η επιχείρηση από ένα πέπλο νομιμότητας, καθώς παρείχαν επίσημα πιστοποιητικά, ενώ τοποθετούσαν στα σκυλιά και μικροτσίπ αναγνώρισης.

Η οργάνωση ήταν ένας από τους μεγαλύτερους διανομείς στην Ευρώπη τσιουάουα και πομεράνιαν και πωλούσε σκύλους σε ολόκληρη την Ισπανία, χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση των ζώων. Η αστυνομία πιστεύει ότι η οργάνωση είχε αποκομίσει κέρδη άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ σε διάστημα 10 και πλέον ετών.

