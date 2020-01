Σοκαρισμένη κοπέλα βλέπει το αγόρι της να λέει «ναι» σε πρόταση της μητέρας της για σεξ (pics & vid)

Στην περίφημη εκπομπή ''To Catch A Cheater'' έχουμε δει σκηνικά και σκηνικά από το 2015, όταν και βγήκε στον «αέρα» -και άρχισε να κλείνει σπίτια...

Αυτό το τελευταίο, ωστόσο, είναι βγαλμένο από... αισθησιακή ταινία!

Μια κοπέλα, η Ashley, που φοβόταν ότι ο φίλος της, ονόματι Zack, κοιτάζει δεξιά και αριστερά και μάλιστα, έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στις μεγαλύτερες ηλικιακά γυναίκες, ζήτησε από τη μητέρα της να του στήσουν μια παγίδα, για να δει αν, τελικά, έχει δίκιο ή όχι.

Γνωρίζοντας, μάλιστα, πως η μητέρα της είναι -κάτι παραπάνω από- μια χαρά εμφανισιακά, ήξερε πως ο πήχης θα μπει... ψηλά για το αγόρι της.

Η μαμά, λοιπόν, συμφώνησε και από εκεί και πέρα ανέλαβε η εκπομπή να στήσει τις κάμερες, για να αρχίσει το σόου. Και τι σόου!

Στο ξεκίνημα του βίντεο, η μητέρα της Ashley εμφανίζεται να συναντιέται με το αγόρι της κόρης της και με μια απίστευτη άνεση -και ερμηνεία- αρχίζει να του κάνει τα γλυκά μάτια. Στη συνέχεια, δε, σκαρφίζεται μια τρομερή ιστορία, ότι τάχα έχει βρει έναν νέο σύντροφο στην ηλικία του ανυποψίαστου Zack και θέλει να έχει μια σεξουαλική εμπειρία μαζί του πρώτα, για να εντυπωσιάσει το καινούριο της αγόρι!

Και το ψάρι... τσίμπησε!

Cheating boyfriend is caught agreeing to have sex with his girlfriend's MOTHER after being set up in a hidden camera sting https://t.co/gGbvnkOGT6

— Sex News Lady (@SexNewsLady) January 23, 2020