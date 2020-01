Πρόστιμο στο Βρετανικό Μουσείο αν δεν επιστρέψει τα μάρμαρα του Παρθενώνα στην Ελλάδα! (pics)

Τα βρετανικά μουσεία με αντικείμενα από άλλα έθνη φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσουν βαριά πρόστιμα αν δεν τα επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους!

Πριν από λίγες μέρες, και καθώς αναμένεται να αυξηθούν κατακόρυφα τα αιτήματα επαναπατρισμού των εν λόγω αντικειμένων, όπως, φυσικά, τα μάρμαρα του Παρθενώνα ή η περίφημη Στήλη της Ροζέττας, που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, το Συμβούλιο Τεχνών της Αγγλίας έβαλε... αγγελία, με την οποία αναζητά ειδικούς εμπειρογνώμονες, για να καταρτίσουν νέες κατευθυντήριες γραμμές και να αντικατασταθούν οι «πολύ ξεπερασμένες», από το 2000.

Ουσιαστικά, όσοι προσληφθούν -αντί 42.000 λιρών- θα αναλάβουν να βοηθήσουν τα μουσεία, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ΜΜΕ και τις κυβερνήσεις των διάφορων χωρών, όταν ξεκινήσει ο επαναπατρισμός των αντικειμένων.

Σύμφωνα με την Daily Mail, όλα τα βρετανικά μουσεία αναμένεται να ακολουθήσουν τις νέες οδηγίες και να επιστρέψουν τους πολιτισμικούς θησαυρούς άλλων χωρών, αφού, όπως προείπαμε, όσα δεν συμμορφωθούν θα έχουν σοβαρότατες χρηματικές κυρώσεις.

