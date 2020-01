«Σφυροκοπά» την Ισπανία η καταιγίδα Γκλόρια (pics & vids)

Τα φαινόμενα θα ενταθούν απόψε και η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι την Τρίτη, με τη Βαλένθια και τις Βαλεαρίδες Νήσους να αναμένεται να υποστούν το μένος της Γκλόριας, προέβλεψε η AEMET, η ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Εκδόθηκε προειδοποιητικό δελτίο ακραίων καιρικών φαινομένων για δέκα επαρχίες της Ισπανίας από την AEMET. Αναμένονται άνεμοι ταχύτητας ως και 130 χιλιομέτρων την ώρα, κύματα ύψους επτά μέτρων και βαριές χιονοπτώσεις.

Here in La Mata, between Alicante and Torrevieja and this is the situation with #stormgloria damage already to buildings, windows and building rattling. pic.twitter.com/U1iNyCxqGU — richardc1983 (@richardc1983) January 19, 2020

Tree crushes parked car in Gata de Gorgos as storm Gloria batters the Costa Blanca - Olive Press News Spain https://t.co/YbPBXwLqf7 — Regina Stutz (@Rinagina) January 19, 2020

Η εταιρεία διαχείρισης πολλών ισπανικών αεροδρομίων, η AENA, ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία του αερολιμένα της Αλικάντε για 24 ώρες, γεγονός που συνεπάγεται αναβολές ή ακυρώσεις σχεδόν 200 πτήσεων.

Storm Gloria will hit the Pyrénées-Orientales, the Catalan coast on red alert

(Finding #Languedoc). A major Mediterranean episode is about to hit Spain and

the South of France earlier this week. This depression, currently centered on

the western Medite... https://t.co/AmLSr3fs7P — Finding Languedoc (@FindinLanguedoc) January 19, 2020

Η Γκλόρια έφερε ήδη χιονοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της βόρειας Ισπανίας. Στην Αστούριας, ένας πολίτης σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο σε δρόμο που ήταν καλυμμένος από το χιόνι, ενημέρωσε μια εκπρόσωπος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών. Ισπανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ο άνδρας χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα την ώρα που πέρναγε αντιολισθητικές αλυσίδες στους τροχούς του αυτοκινήτου του.

Storm Gloria leaves one dead and hundreds affected - Storm Gloria has left at least one man dead after being hit by an out of control van in Asturias.

The weather system, which has a series... - https://t.co/CAgvQnqhxU. #Balearics #CostaBlanca pic.twitter.com/NZE19AwAYF — ernnews (@ernnews) January 19, 2020

Στη Βαρκελώνη, οι αρχές προειδοποίησαν τους πολίτες να αποφεύγουν τις ακτές. Τα δημόσια πάρκα έκλεισαν στη Μαδρίτη.