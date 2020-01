Μέχρι και 400.000 ευρώ ενδέχεται να «πιάσει» εξαιρετικά σπάνιο supercar που βγαίνει σε δημοπρασία (pics & vid)

Ένα από τα πιο σπάνια supercars της δεκαετίας του 1990, περίοδος, άλλωστε, που «γέννησε» μερικά από τα πιο θρυλικά αυτοκίνητα, βγαίνει σε δημοπρασία, με την τελική τιμή του να αναμένεται να φτάσει σε... τρελό νούμερο.

Ο λόγος για το Vector W8 του 1991, που ενδέχεται να «πιάσει» μέχρι και τις 400.000 ευρώ!

Το θρυλικό supercar της -επίσης θρυλικής- εταιρείας Vector, από την Καλιφόρνια, που αποτέλεσε μια επιχειρηματική απόπειρα του βετεράνου της αυτοκίνησης του Ντιτρόιτ, Gerald Wiegert, και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1989, θα δημοπρατηθεί σήμερα και φαίνεται πως θα προκαλέσει... σκοτωμό, καθώς πολλοί είναι εκείνοι, φυσικά, που θέλουν να το προσθέσουν στη συλλογή τους.

The classic example of a 90's supercar, the rare Vector W8 Twin Turbo, is up for auction at Sotheby's pic.twitter.com/H8c9hCVHOM

— Unrtd.co (@unrtd) January 15, 2020