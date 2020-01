Η στιγμή που μηχανή αεροσκάφους άρχισε να βγάζει φλόγες και επικράτησε πανικός στην πτήση (vid)

Πανικός επικράτησε σε πτήση όταν οι επιβάτες είδαν έντρομοι την μηχανή του αεροσκάφους να βγάζει φλόγες.

Συγκεκριμένα σε πτήση της United Airlines από το Νιού Τζέρσεϊ με προορισμό το Λος Άντζελες που το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

Αυτό συνέβη λόγω τεχνικής βλάβης αφού μία εκ των μηχανών άρχισε να βγάζει φλόγες.

Μια επιβάτης του αεροπλάνου τράβηξε βίντεο την στιγμή που η μηχανή έβγαζε φλόγες και ανήρτησε το στιγμιότυπο στα social media.

The plane I was on had an engine malfunction minutes after take off pic.twitter.com/maaGiLHD24

— Gabby (@gabby_guzy) January 16, 2020