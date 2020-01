Δασκάλα κατηγορείται ότι έκανε «τρίο» με μαθητή και μια άλλη γυναίκα

Θύμα βιασμού από τη 40χρονη καθηγήτριά του φέρεται να έπεσε ένας 18χρονος μαθητής από το Λύκειο Berryhill της πόλης Τάλσα, στην Οκλαχόμα.

Όπως γράφουν αμερικανικά Μέσα, η Joyce Churchwell, παντρεμένη, μάλιστα, με δύο παιδιά, που εργαζόταν στο εν λόγω σχολείο ως προπονήτρια βόλεϊ, κάλεσε τον νεαρό στο σπίτι της, ενώ έλειπε ο άντρας της, προκειμένου να συμμετάσχει σε ένα τρίο μαζί με ακόμη μία καθηγήτριά του και συνάδελφο της 40χρονης!

Η Churchwell, ωστόσο, βίασε το αγόρι, με τη γυναίκα να συλλαμβάνεται για βιασμό πρώτου βαθμού και κακοποίηση, μόλις την περασμένη Τρίτη, ενώ το περιστατικό έλαβε χώρα πριν από, περίπου, έναν χρόνο.

Όσο για τη συνάδελφό της, συμμετείχε στο όργιο, αλλά όχι στον βιασμό του αγοριού, ενώ έχει φύγει από το εν λόγω σχολείο, και δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η Churchwell άρχισε να συνομιλεί με τον μαθητή της μέσω Snapchat και πολύ γρήγορα η συζήτηση εξελίχθηκε στο να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες της.

Αυτό, τελικά, οδήγησε στο να προσκαλέσει η 40χρονη τον 18χρονο στο σπίτι της για το τρίο, και να τον βιάσει.

Στην Οκλαχόμα και ειδικά στην πόλη Τάλσα έχει ξεσπάσει σάλος, όπως είναι λογικό, με την αστυνομία να έχει συλλάβει την καθηγήτρια, που αρνείται τις κατηγορίες του μαθητή της, ο οποίος αποφάσισε να τα πει όλα πριν από λίγες μέρες, τον Δεκέμβρη.

Την ίδια στιγμή, το Λύκειο εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει: «Το Berryhill School District παίρνει την ασφάλεια των μαθητών του πολύ σοβαρά και κάνει ό, τι μπορεί για να προσφέρει ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον».

#Breaking - Here's the statement from Berryhill Public Schools regarding the arrest of a female teacher. Joyce Churchwell is charged with rape after allegations she had sex with an 18-year old student. pic.twitter.com/gHIzc7trrq

— Mike Brooks (@MichaelBrooksTV) January 15, 2020