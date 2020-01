Πήρε σεξουαλικό διεγερτικό για... ταύρους και έχει τρεις μέρες στύση (pic)

Ο άνδρας, που δεν κατονομάστηκε, υπεβλήθη σε επείγουσα επέμβαση στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με την περουβιανή έκδοση της La Republica, ο άνδρας φέρεται να πήρε τα χάπια, θέλοντας να έχει σεξουαλική επαφή με μία 30χρονη γυναίκα.

«Είχε πάρει ένα σεξουαλικό διεγερτικό, που χρησιμοποιούν οι αγρότες στην περιοχή για τους ταύρους», ανέφεραν οι γιατροί.

Man is hospitalised with ‘three-day erection after taking sexual stimulant used for breeding bulls’ in Mexico https://t.co/hOXTeltF9U

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 13, 2020