Δισεκατομμυριούχος αναζητά γυναίκα άνω των 20 για να τον συνοδεύσει στο φεγγάρι (pics)

Ο Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος Γιαζάκου Μαετζάουα αναζητά μια σύντροφο, για να τον συνοδεύσει στο ταξίδι του στο φεγγάρι και η αναζήτησή του αυτή θα είναι το θέμα ενός ντοκιμαντέρ.

Ο 44χρονος Μαετζάουα, ο οποίος πούλησε τη διαδικτυακή εταιρεία μόδας Zozo Inc που διέθετε στον τραπεζικό όμιλο SoftBank Group Corp, αναζητά αδέσμευτες γυναίκες άνω των 20 ετών για να συμμετάσχουν στο ντοκιμαντέρ, το οποίο θα προβληθεί από το AbemaTV.

«Καθώς τα αισθήματα μοναξιάς και κενού αρχίζουν να με καταβάλλουν, ένα πράγμα σκέφτομαι μόνο: Να συνεχίσω να αγαπώ μια γυναίκα», έγραψε ο Μαετζάουα σε μια ιστοσελίδα όπου καλεί υποψήφιες.

«Θέλω να βρω μια σύντροφο ζωής. Με αυτήν τη σύντροφό μου θέλω να διατυμπανίσουμε την αγάπη μας και την παγκόσμια ειρήνη από το διάστημα», συνεχίζει ο Ιάπωνας, ο οποίος θα είναι ο πρώτος επιβάτης που θα ταξιδέψει στο φεγγάρι το 2023 με το διαστημικό λεωφορείο του Ίλον Μασκ, το SpaceX.

Ο Μαετζάουα, ο οποίος πρόσφατα χώρισε από την 27χρονη ηθοποιό σύντροφό του Αγιάμι Γκορίκι, έχει πει ότι σκοπεύει να πάρει μαζί του στην πτήση μια καλλιτέχνη για να προκύψουν στη συνέχεια έργα εμπνευσμένα από την εμπειρία αυτή στο πλαίσιο ενός πρότζεκτ που το ονόμασε «Αγαπητό Φεγγάρι».

Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ θα είναι «Εραστές της Πανσελήνου» και θα προβληθεί από το AbemaTV, το οποίο υποστηρίζεται από τη διαδικτυακή διαφημιστική εταιρεία CyberAgent και από το τηλεοπτικό δίκτυο Asahi, που έχει ως στόχο ένα νεανικό κοινό, το οποίο απομακρύνεται από την παραδοσιακή τηλεόραση.

Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να «επιθυμούν να ταξιδέψουν στο διάστημα και να μπορούν να συμμετάσχουν και στην προετοιμασία του ταξιδιού» και επίσης «να επιθυμούν την παγκόσμια ειρήνη», γράφει η ιστοσελίδα.

