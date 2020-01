Πλάκα χρυσού που ανακαλύφθηκε το 1980 ανήκει στον θησαυρό των Αζτέκων που έκλεψαν οι Ισπανοί (pics & vid)

Μετά από τέσσερις δεκαετίες έρευνας, και ενώ φέτος συμπληρώνονται 500 χρόνια από τη «Νύχτα της Θλίψης», οι αρχαιολόγοι στο Μεξικό κατάφεραν να λύσουν ένα μεγάλο μυστήριο.

Το 1980, στη διάρκεια έργων στην πόλη του Μεξικού, βρέθηκε μια πολύ μεγάλη πλάκα χρυσού 2 κιλών. Ένας εργάτης, για την ακρίβεια, είχε βρει την πλάκα, ενώ εργαζόταν στην κατασκευή ενός κτιρίου, στο πάρκο Αλαμέδα, στην «καρδιά» της μεξικανικής πρωτεύουσας. Για σχεδόν 40 χρόνια, λοιπόν, η προέλευσή της παρέμενε μυστήριο. Μέχρι σήμερα.

Διότι, μια νέα χημική ανάλυση απέδειξε πως η χρυσή πλάκα ανήκει στον θησαυρό των Αζτέκων και, πιο συγκεκριμένα, στον θρυλικό Μοκτεζούμα, τον τελευταίο Μεξικανό αυτοκράτορα πριν την κατάληψη της χώρας από τους Ισπανούς.

Incredible on so many levels. Living history bubbling up under the streets from one of the most dramatic nights in Mexican history. It makes it feel like you can reach out and touch the Aztecs/Mexica and the Conquistadores @aliregarcia https://t.co/2ExZCoNqVQ

— Frank Jack Daniel (@fjdnl) January 10, 2020