Συνελήφθη σε διαδήλωση για την κλιματική αλλαγή ο Χοακίν Φίνιξ! (pics & vids)

Ο Χοακίν Φίνιξ συνελήφθη μαζί με τον, επίσης ηθοποιό, Μάρτιν Σιν από το "Grace and Frankie", όπως επιβεβαίωσε η Άιρα Άρλουκ του κινήματος Fire Drill Fridays, που διοργανώνει από τον Οκτώβριο η Τζέιν Φόντα.

Η τελευταία, θυμίζουμε, έχει συλληφθεί τουλάχιστον πέντε φορές για τον ίδιο λόγο, αλλά παρ' όλα αυτά επιμένει και διαμαρτύρεται, απαιτώντας άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Μετά τη σύλληψη του Χοακίν Φίνιξ, πάντως, η Φόντα δήλωσε πως τα Fire Drill Fridays θα συνεχιστούν, προς το παρόν, όμως, η σημερινή ήταν η τελευταία πορεία στην Ουάσιγκτον «για κάποιο διάστημα»...

Την περασμένη εβδομάδα, εξάλλου, είχε συλληφθεί ο ηθοποιός Σαμ Γουότερσον.

Ο Χοακίν Φίνιξ, πάντως, πρόλαβε να μιλήσει στα περίπου 300 άτομα που συγκεντρώθηκαν έξω από το Καπιτώλιο.

«Υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε σήμερα για το κλίμα. Επιλέγοντας τι καταναλώνετε», είπε, καλώντας τον κόσμο να μειώσει στο ένα τρίτο τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το κρέας που καταναλώνει.

Joaquin Phoenix being led away at the capitol steps by the police at The Fire Drill Friday Protest today pic.twitter.com/oPkV5LWeA2

— Joaquin Phoenix Updates (@DailyJoaquin) January 10, 2020