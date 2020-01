Το μουσείο της Madame Tussauds χωρίζει τον Χάρι και τη Μέγκαν από την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια (pics)

Το διάσημο μουσείο της Madame Tussauds στο Λονδίνο, όπου εκτίθενται 250 κέρινα ομοιώματα σπουδαίων προσωπικοτήτων της διεθνούς κοινότητας, αποφάσισε να χωρίσει σήμερα τον Χάρι και τη Μέγκαν από τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, στον απόηχο της ανακοίνωσης του ζεύγους ότι αποποιείται τα βασιλικά αξιώματά του.

«Μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο, αντιδράμε στα αναπάντεχα νέα ότι ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ αποποιούνται τον ρόλο των "ανώτερων" μελών της βασιλικής οικογένειας» εξήγησε σε ένα δελτίο τύπου ο γενικός διευθυντής του μουσείου Στιβ Ντέιβις.

«Αρχής γενομένης από σήμερα (Πέμπτη) τα ομοιώματα του Χάρι και της Μέγκαν δεν θα εκτίθενται» στον χώρο όπου βρίσκονται η βασίλισσα Ελισάβετ και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ο πρίγκιπας Φίλιππος, ο πρίγκιπας Κάρολος και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με τη σύζυγό του Κέιτ, επισήμανε.

Όμως, τα δύο ομοιώματα, από τα πλέον δημοφιλή για το κοινό, «θα συνεχίσουν να αποτελούν σημαντικά στοιχεία» του μουσείου, συμπλήρωσε ο Ντέιβις, υπογραμμίζοντας ότι το Madame Tussauds θα παρακολουθεί με προσοχή τί θα τους επιφυλάξει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους.

Harry and Meghan's waxwork statues at London's Madame Tussauds removed from the royal family display. Video on @PA #HarryandMeghan pic.twitter.com/PyYlGsm7G6

— Richard Canham (@richardcanham) January 9, 2020