Τα τεράστια ποσά που λαμβάνουν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ και τι χάνουν μετά την απόφασή τους

Ποσά που... ζαλίζουν λαμβάνουν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ και μετά την απόφασή τους να παραιτηθούν από τα πριγκιπικά τους καθήκοντα, χάνουν κάποια από τα χρήματα που λαμβάνουν.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ καταβάλει συνολικά στον πρίγκιπα Γουίλιαμ και πρίγκιπα Χάρι 5 εκατομμύρια βρετανικές λίρες από το ετήσιο βασιλικό καταπίστευμα, το οποίο προέρχεται από τους Βρετανούς φορολογούμενους και δίνεται στα προβεβλημένα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Υπολογίζεται πως ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ λαμβάνουν από το ποσό αυτό, περίπου 2 εκατομμύρια λίρες.

Επίσης τα δύο αδέρφια λαμβάνουν 3,15 εκατομμύρια λίρες για «ανεπίσημες δαπάνες», με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ να παίρνει το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών.

Το πριγκιπικό ζευγάρι έχει έσοδα και από την περιουσία του Καρόλου στην Κορνουάλη, τα οποία υπολογίζονται περίπου στα 4,9 εκατομμύρια βρετανικές λίρες.

Ωστόσο το ποσό αυτό αναλογεί και στους δύο γιους του διαδόχου του βασιλικού θρόνου.

Επιπλέον, πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μάρκλ έχουν στην παρούσα φάση επιπλέον 1 εκατομμύριο λίρες για τα λειτουργικά τους έξοδα.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ διαθέτουν δική τους περιουσία, από την οποία λαμβάνουν σημαντικά έσοδα.

Συγκεκριμένα η προσωπική περιουσία του πρίγκιπα Χάρι υπολογίζεται γύρω στα 30 εκατομμύρια λίρες, 20 εκ των οποίων κληρονόμησε από την μητέρα του πριγκίπισσα Νταϊάνα και περίπου 7 εκατομμύρια λίρες επιπλέον από την προγιαγιά του και βασιλομήτωρ.

Η Μέγκαν Μαρκλ διαθέτει περιουσία γύρω στα 4 εκατομμύρια λίρες, αρκετά από τα οποία έχει κερδίσει από την συμμετοχή της στην σειρά Suits, όπου πρωταγωνιστούσε πριν τον γάμο της με τον Χάρι, λάμβανε 40.000 λίρες ανά επεισόδιο.

Επιπλέον, διαθέτει ένα lifestyle blog το οποίο εικάζεται πως της απέφερε το ποσό των 60.000 βρετανικών λιρών το χρόνο, μέχρι την ημέρα του γάμου της, ενώ διαθέτει και σημαντική περιουσία στο Τορόντο.

Το ζευγάρι έχει ανθρώπους που δουλεύουν για εκείνους ώστε να ειναι πιο εύκολη η καθημερινότητά τους αφού οι υποχρεώσεις τους είναι αρκετές.

Συγκεκριμένα η γραμματέα τους, αμείβεται με 146.000 λίρες το χρόνο, ενώ η νταντά για τον γιο τους Άρτσι λαμβάνει αρκετά υψηλό μισθό.

Επίσης η Μέγκαν Μαρκλ έχει δύο βοηθούς μάγειρες και δύο βασιλικούς υπηρέτες, οι οποίοι λαμβάνουν μισθό μεταξύ 20 και 30.000 λιρών έκαστος.

Μετά την απόφασή τους να παραιτηθούν από τα πριγκιπικά τους καθήκοντα, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ χάνουν από τις παραπάνω δαπάνες 8 εκατομμύρια λίρες στο σύνολό τους, τα οποία μοιράζονται οι δύο πρίγκιπες.

Ωστόσο δεν χάνουν κάποιο ποσό από τα άλλα εισοδήματα.

