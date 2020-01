Γάτα είχε χαθεί στις πυρκαγιές της Αυστραλίας και επέστρεψε στο σπίτι της μετά από 7 μέρες

Ένας Αυστραλός με την οικογένειά του ήταν ανάμεσα σε εκείνους που είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν το σπίτι τους λόγω των φονικών πυρκαγιών.

Ωστόσο, φεύγοντας από το σπίτι είχαν αφήσει πίσω τις δυο γάτες τους και όταν επέστρεψαν δεν τις βρήκαν.

Έτσι ο Ben Symonds και η οικογένειά του θεώρησαν πως μάλλον κάηκαν από τις φωτιές.

Όπως είπε ο ίδιος, αρκετά μεγάλο μέρος της περιουσίας του κάηκε και έτσι θεώρησε πως τα γατιά του πέθαναν στις φλόγες.

Όμως προς μεγάλη του έκπληξη μετά από μια εβδομάδα είδε την μια γάτα του στην πόρτα, αρκετά ταλαιπωρημένη αλλά καλά στην υγεία της!

«Αυτό μου έδωσε ελπίδα και για την άλλη γάτα μου», ανέφερε και συνέχισε «ελπίζω να είναι κι εκείνη ζωντανή».

