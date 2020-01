Έδεσαν μια τεράστια πέτρα στον λαιμό του σκύλου τους και τον έριξαν σε λίμνη

Ένα σκυλί παραλίγο να βρει τραγικό θάνατο αφού οι ιδιοκτήτες του, το πέταξαν σε μια λίμνη αφού πρώτα του έδεσαν μια τεράστια πέτρα στο λαιμό.

Ωστόσο μετά από την αποτρόπαια πράξη τους, το σκυλί πάλευε να σωθεί και εκείνη την στιγμή ένας περαστικός είδε πως κάτι συνέβαινε.

Έτρεξε και έσωσε το σκυλί ενώ κάλεσε και την αστυνομία.

Οι Αρχές είδαν το κολάρο του σκυλιού που έγραφε το όνομα «Bella» και στην συνέχεια ξεκίνησαν έρευνες για να εντοπίσουν τους ιδιοκτήτες.

Τελικά συνέλαβαν μια γυναίκα και έναν άνδρα 31 και 32 ετών.

«Μια ωραία γυναίκα έσυρε τη Μπέλα από το ποτάμι στο Farndon, Nottinghamshire, περίπου στις 8.45 π.μ.», ανέφεραν μάρτυρες.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε πως το σκυλί αναρρώνει σε έναν τοπικό κτηνίατρο.

