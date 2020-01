Στο Ιράν η σορός του Σουλεϊμανί, με 52 χτυπήματα απειλεί ο Τραμπ ενάντια στους όρκους εκδίκησης

Το πτώμα του Σουλεϊμανί μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην πόλη Αβάζ του νοτιοδυτικού Ιράν, όπου άρχισαν οι τελετές μνήμης για τον Ιρανό υποστράτηγο.

H κρατική ιρανική τηλεόραση άρχισε πριν από τις 08.00 τοπική ώρα (06.30 ώρα Ελλάδας) να μεταδίδει απευθείας πρόγραμμα που δείχνει το μαυροφορεμένο πλήθος να έχει συγκεντρωθεί στο κέντρο αυτής της πόλης.

Στη διάρκεια της νύχτας έγιναν δυο επιθέσεις εναντίον βάσεων στο Ιράκ στις οποίες σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του διεθνή συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, δεν υπήρξαν θύματα στις τάξεις του από τις επιθέσεις, ωστόσο είναι πιθανόν να προκάλεσαν θύματα μεταξύ των ιρακινών αμάχων.

Τραμπ: Έχουμε «κλειδώσει» 52 στόχους

Νωρίτερα ο Τραμπ διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ορίσει στο Ιράν 52 στόχους, τους οποίους θα πλήξουν εάν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε Αμερικανούς ή σε αμερικανικούς πόρους ως αντίποινα για την εκτέλεση Σουλεϊμανί.

Εξήγησε μάλιστα ότι ο αριθμός 52 είναι συμβολικός, αντιστοιχεί στον αριθμό των ομήρων στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της κρίσης του 1979.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

Το Ιράν, έγραψε ο Τραμπ, «μιλάει με μεγάλο θράσος για το ότι θα βάλει στο στόχαστρο ορισμένους στόχους των ΗΠΑ», σε αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου αξιωματικού. Πρόσθεσε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει κλειδώσει «52 ιρανικές εγκαταστάσεις» και ορισμένοι από τους στόχους αυτούς είναι «πολύ υψηλού επιπέδου» και «σημαντικοί για το Ιράν και τον ιρανικό πολιτισμό». Πρόσθεσε ότι «οι στόχοι αυτοί και το ίδιο το Ιράν» θα χτυπηθούν «πολύ γρήγορα και πολύ σκληρά» σε περίπτωση που η Τεχεράνη προχωρήσει σε αντίποινα.

They attacked us, & we hit back. If they attack again, which I would strongly advise them not to do, we will hit them harder than they have ever been hit before! https://t.co/qI5RfWsSCH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

Πηγή: Reader.gr