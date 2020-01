H στιγμή που ο Πάπας Φραγκίσκος γίνεται έξαλλος με μία πιστή που του τράβαγε το χέρι (vid)

Με ένα απρόοπτο συνοδεύτηκε η βόλτα του Ποντίφικα ανάμεσα σε πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου το βράδυ της Τρίτης.

Σε ένα video που έχει γίνει viral φαίνεται ο Πάπας Φραγκίσκος να περπατάει δίπλα στους πιστούς και να τους χαιρετάει ανταλλάσοντας ευχές, κατευθυνόμενος προς την μεγάλη φάτνη που είχε ετοιμαστεί στην πλατεία.

Μια από τις πιστές, όμως, δεν αρκέστηκε στο να ακουμπήσει τον Ποντίφικα αλλά, του τράβηξε το χέρι, κάτι που τον έκανε έξαλλο όπως μπορείτε να δείτε...

Disgruntled Pope Francis pulls himself free from a woman's clutch in Vatican City https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/f87A9belnn

— Reuters (@Reuters) December 31, 2019