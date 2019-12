Άγριο ξύλο μεταξύ βουλευτών στο κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου για την κρατικοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας (vids)

Απίστευτες εικόνες στο κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου, που μετατράπηκε σε... ρινγκ, κάνουν τον γύρο του κόσμου, με 18 βουλευτές της αντιπολίτευσης (Δημοκρατικό Μέτωπο) να συλλαμβάνονται!

Αφορμή στάθηκε ο αμφιλεγόμενος νόμος για τη «θρησκευτική ελευθερία», που η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, ο κυριότερος θρησκευτικός θεσμός του Μαυροβουνίου, καταγγέλλει ότι θα οδηγήσει στη λεηλασία των μοναστηριών και των εκκλησιών της.

Μέλη της φιλοσερβικής αντιπολίτευσης προσπάθησαν με κάθε τρόπο, ακόμη και με τη ρίψη... κροτίδας, να εμποδίσουν την υιοθέτηση του συγκεκριμένου νόμου, με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος!

Άλλωστε, καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης στο κοινοβούλιο, την Πέμπτη, απειλούσαν να προκαλέσουν επεισόδια, μέχρι και να πάρουν τα όπλα αν «περάσει» ο νόμος, ενώ κάλεσαν τους υποστηρικτές τους να αποκλείσουν τους δρόμους σε ολόκληρο το Μαυροβούνιο.

Όταν, λοιπόν, απορρίφθηκαν οι τροπολογίες τους, οι εν λόγω βουλευτές του Δημοκρατικού Μετώπου πέταξαν κροτίδα στην αίθουσα του κοινοβουλίου, πλαστικά μπουκάλια, βανδάλισαν τα έπιπλα και τα μικρόφωνα και πιάστηκαν στα χέρια με τους βουλευτές της πλειοψηφίας!

Τελικά, παρενέβησαν δυνάμεις της αστυνομίας, που προχώρησαν στη σύλληψη 24 ατόμων, εκ των οποίων οι 18 είναι βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι όλοι εκτός από τρεις βουλευτές, που θεωρούνται ύποπτοι για επίθεση κατά του προέδρου της Βουλής και παρεμπόδιση του έργου του, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση RTCG.

According to the latest reports, Montenegro police arrested a number of opposition MPs after they tried to prevent the voting on controversial religious law.

Despite the incident and protests outside, the parliament is expected to adopt the law this evening. pic.twitter.com/nDOZ1VGTuG

— Marija Ristić (@Marien__R) December 27, 2019