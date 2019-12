Γιαγιά χρέωσε την οικογένειά της περίπου 41 ευρώ το άτομο για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι!

Μια απίστευτη γιαγιά χρέωσε τα μέλη της οικογένειάς της 35 λίρες (περίπου 41 ευρώ) το άτομο για το φετινό δείπνο Χριστουγέννων.

Ο Hayley Garbutt, από την Filey του North Yorkshire, αποφάσισε να ζητήσει πληρωμή, αφού διαπίστωσε ότι μαγειρεύει για περισσότερους κάθε χρόνο.

Όμως αντί να τους ζητήσει μια μικρή βοήθεια, αποφάσισε να βγάλει και κέρδος αφού τα άτομα που θα φάνε αυξήθηκαν ξανά.

Συγκεκριμένα με την ενέργειά της αυτή, μάζεψε 420 λίρες από 12 μέλη της οικογένειας, αλλά έχει δαπανήσει μόνο 300 για τα ψώνια που σημαίνει ότι είχε κέρδος 120 λίρες.

Όπως είπε, αυτό την βοήθησε να κάνει ένα πιο «πλούσιο» τραπέζι και δήλωσε ότι πάντα περιποιείται την οικογένειά της φροντίζοντας να έχει διαφορετικά μενού ενώ μετά το φαγητό διασκεδάζουν όλοι μαζί.

