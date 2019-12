Μια 22χρονη έτρωγε σχεδόν σε όλη της τη ζωή μόνο λουκάνικα και παγωτό! (pics)

Μια 22χρονη έτρωγε σχεδόν όλη της την ζωή μέχρι σήμερα μόνο λουκάνικα και παγωτό.

Μάλιστα δεν άλλαζε το μενού της ούτε τις ημέρες των γιορτών.

Η κοπέλα διαγνώστηκε με επιλεκτική διατροφική διαταραχή (SED).

Πρόκειται για μια πάθηση κατά την οποία οι άνθρωποι έχουν έλλειψη ενδιαφέροντος για τα τρόφιμα και αρνούνται να δοκιμάσουν άλλα φαγητά με αποτέλεσμα να περιοριστούν σε συγκεκριμένο μενού.

Η Courtney, από το Lincolnshire κατάφερε να ξεπεράσει αυτή την πάθηση με ύπνωση, όπως αναφέρει η ίδια στο Metro.co.uk.

Όπως είπε, είναι η πρώτη χρονιά που δοκιμάζει διαφορετικά φαγητά και νιώθει πολύ χαρούμενη που θα φάει το μενού που θα ετοιμάσει η οικογένειά της για τις γιορτές.

«Είναι η πρώτη φορά που θα μου συμβεί αυτό και είμαι χαρούμενη. Φέτος δεν θα φάω μόνο λουκάνικα και παγωτό», ανέφερε.

