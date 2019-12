Στις φλόγες το υπερπολυτελές γιοτ του Μαρκ Άντονι (vid)

Έπειτα από μάχη δύο ωρών με τις φλόγες, οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, το γιοτ, ωστόσο, μήκους 36 μέτρων τελικά βυθίστηκε.

Δύο μέλη του πληρώματος βρίσκονταν στο Andiamo, όταν ξέσπασε η φωτιά το βράδυ της Τετάρτης, «όμως κατάφεραν να το εκκενώσουν με ασφάλεια και δεν υπήρξαν θύματα» σημειώνει η πυροσβεστική υπηρεσία του Μαϊάμι.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να αποσαφηνίσουν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Όπως μεταδίδει ο ιστότοπος TMZ, το γιοτ, αξίας 7 εκατομμυρίων δολαρίων, είχε 5 καμπίνες, ένα τζακούζι, ένα μπάρμπεκιου κ.α.

Singer Marc Anthony's 120' Yacht caught fire & sunk. They say it's a total loss.

Clearly they are 'over-reacting'.

I can see a boarding ladder and a sofa cushion that look totally unharmed.

(Look on the bright side Marc.. God has reduced your Carbon Footprint) pic.twitter.com/VmCMj4nVWA

— Todd Dott (@ever_relentless) December 19, 2019