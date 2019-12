Άνδρας προσπάθησε να ξυστεί και κατέληξε στο νοσοκομείο με μπουκάλι στον πρωκτό (pics)

Ένας άνδρας πήγε στο νοσοκομείο καθώς είχε ένα μπουκάλι 7 ιντσών (περίπου 18 εκατοστών) μέσα στον πρωκτό του.

Συγκεκριμένα, ο ασθενής που κράτησε την ανωνυμία του αλλά αναφέρεται ως κ. Wen, είπε στους γιατρούς ότι προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει το μπουκάλι για να ξύσει τα οπίσθια του όταν ξαφνικά «γλίστρησε μέσα του», όπως αναφέρει η Daily Mail.

Έτσι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της νότιας Κίνας, αφού όπως είπε δεν μπορούσε να περπατήσει με το γυάλινο μπουκάλι μέσα του.

Ο κ. Wen εξετάστηκε από τον γιατρό Lin Jun, διευθυντή του Τμήματος Χειρουργικής του νοσοκομείου ο οποίος ανίχνευσε ένα σκληρό αντικείμενο περίπου δύο ίντσες από τον πρωκτό του.

Στην συνέχεια έκανε ακτινογραφία, στην οποία φάνηκε ότι το αντικείμενο ήταν ένα μπουκάλι με τον γιατρό να προχωράει άμεσα σε επέμβαση ώστε να το αφαιρέσει από τον ασθενή.

