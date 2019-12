Διάσημη συγγραφέας δύο best seller βρέθηκε στραγγαλισμένη και θαμμένη σε πλαστικές σακούλες

Νεκρή βρέθηκε η διάσημη συγγραφέας, Lindsay de Feliz, την περασμένη Πέμπτη, στον Άγιο Δομίνικο.

Η 64χρονη ήταν τυλιγμένη με ένα σεντόνι και πλαστικές σακούλες σε έναν ρηχό τάφο κοντά στο σπίτι της, ενώ είχε και σημάδια στραγγαλισμού, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα ''The Independent''.

Ο 50χρονος σύζυγός της και ο 29χρονος γιος του, αλλά και ένας 37χρονος άνδρας, συνελήφθησαν για την υπόθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών.

Η Lindsay de Feliz, η οποία είναι συγγραφέας δύο best seller (''What about Your Saucepans?'' και ''Life After My Saucepans: Lifting the Lid on Living in the Dominican Republic''), είχε αναφέρει σε παλιότερη συνέντευξή της: «Ήρθα στον Άγιο Δομίνικο για έξι μήνες και κατέληξα να μείνω. Παντρεύτηκα έναν Δομινικανό και δούλευα σαν δασκάλα καταδύσεων.

Όλα ήταν τέλεια, μέχρι που δέχθηκα έναν πυροβολισμό στον λαιμό σε μια ληστεία. Ο μεγάλος μου φόβος ήταν ότι θα πεθάνω μέχρι τη στιγμή που για λίγο δεν πέθανα. Με πήγαν στο νοσοκομείο φίλοι μου πάνω σε μια μηχανή».

Πηγή: ethnos.gr