Η στιγμή του σεισμού στις Φιλιππίνες: «Τσουνάμι» σε πισίνα (vids)

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε κοντά στην πόλη Νταβάο των Φιλιππίνων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι ενώ πολλές ήταν και οι ζημιές που δημιουργήθηκαν.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 28,2 χιλιόμετρα ενώ ανακοινώθηκε πως δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι από τον σεισμό αυτό.

Ωστόσο η στιγμή του σεισμού καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων, αλλά και από ανθρώπους που τον έζησαν και αρκετά από τα βίντεο αναρτήθηκαν στα social media.

A 6.8-magnitude earthquake struck parts of the Philippines. Video footage posted on social media showed water sloshing out of a hotel swimming pool, fixtures shaking in a hotel room and people evacuating via a staircase https://t.co/68JyUN4OCe pic.twitter.com/7uBrrs7SpB

— Reuters (@Reuters) December 15, 2019