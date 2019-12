Οι πρώτες αποδείξεις πως υπήρχαν τα αιγυπτιακά προσωπεία: Βρέθηκαν σε τάφο 3.300 ετών

Η αρχαία αιγυπτιακή τέχνη απεικονίζει συχνά ανθρώπους που φορούν προσωπεία σε σχήμα κώνου, αλλά κανένας δεν έχει βρεθεί ποτέ.

Μια ομάδα αρχαιολόγων αποκάλυψε τα πρώτα στοιχεία των αιγυπτιακών προσωπείων στην αρχαία πόλη Armarna, 194 μίλια νότια της πρωτεύουσας του Καΐρου.

Τα προσωπεία ήταν κατασκευασμένα από κερί και ανακαλύφθηκαν σε δύο τάφους 3.300 ετών, το 2010 και το 2015.

Βρέθηκαν σε κομμάτια, αλλά οι ερευνητές κατάφεραν να ανοικοδομήσουν το σχήμα τους.

Πρόκειται για τις πρώτες τεκμηριωμένες αποδείξεις ότι τα αντικείμενα πράγματι υπήρχαν και τα φορούσαν οι Αιγύπτιοι, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους.

Λόγω της έλλειψης υλικών στοιχείων, οι μελετητές είχαν υποθέσει ότι τα προσωπεία υπήρχαν μόνο ως απλές εικόνες στην αιγυπτιακή τέχνη.

Μερικοί πίστευαν ότι ήταν απολύτως συμβολικά ενώ άλλοι υποστήριζαν ότι υπήρχαν αλλά αποτελούσαν υλικά που δεν επιβίωσαν.

Οι τάφοι στους οποίους ανακαλύφθηκαν τα προσωπεία εικάζεται πως δεν ανήκουν στην αριστοκρατική τάξη, ένα γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν όριζαν την οικονομική κατάσταση του αποθανόντος.

«Πολλά ερωτήματα παραμένουν σχετικά με τη σημασία και τη λειτουργία των προσωπείων και τα ευρήματα δεν θα απαντήσουν σε όλα αυτά. Η προσεκτική ανασκαφή έδειξε ότι υπήρχαν σίγουρα σε τρισδιάστατη μορφή, ότι μπορούσαν να φορεθούν από τον αποθανόντα και ότι δεν ήταν μόνο για την ελίτ».

Πιστεύεται ότι μπορεί να έχουν εγχυθεί με άρωμα για να καθαρίσουν τον νεκρό έτσι ώστε να μπορούν να εμπλακούν με τις τελετουργίες και τις θεότητες της μετά θάνατον ζωής.

Άλλες θεωρίες αναφέρουν ότι μπορεί να συνδέονται με ιδέες γονιμότητας και ανάστασης.

