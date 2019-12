Ανακαλύφθηκε αρχαία πόλη στην Αιθιοπία: Ανήκε στην αυτοκρατορία του Aksum και ανταγωνίστηκε τη Ρώμη (pics)

Επρόκειτο για μια πολυσύχναστη, εκτεταμένη μητρόπολη που ανταγωνίστηκε τη Ρώμη και υπήρξε για αιώνες.

Η αυτοκρατορία κυριάρχησε σε μεγάλο μέρος της Ανατολικής Αφρικής από τον 1ο αιώνα π.Χ. έως το 825 μ.Χ. και συγκρίθηκε με την Ρώμη σε μέγεθος και δύναμη.

Η πόλη θεωρείται ότι κατοικήθηκε μεταξύ των 80 και 650 π.Χ.

Της είχε δοθεί το όνομα «Beta Samati», που σημαίνει «σπίτι του ακροατηρίου» στην τοπική γλώσσα Tigrinya.

Η τεράστια ιστορική σημασία της αποδεικνύεται από τους οικισμούς που υπήρχαν πριν από την άνοδο της αυτοκρατορίας και ευδοκίμησαν πριν και μετά από την εμφάνιση του Askum.

Είναι ένας από τους μοναδικούς οικισμούς της αυτοκρατορίας που ανακαλύφθηκε ποτέ και βρέθηκαν κτίρια και μια σειρά μεμονωμένων αντικειμένων.

