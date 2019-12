Άνδρας προσπάθησε να πιάσει τους κλέφτες που λήστεψαν μαγαζί αλλά ήταν ηθοποιοί που έκαναν γύρισμα

Θα μπορούσε να είναι ο ήρωας του χωριού του, αν το περιστατικό ήταν αληθινό.

Ο λόγος για έναν άνδρα ο οποίος είδε να γίνεται ληστεία στο τοπικό κατάστημα Winfrtih Village Stores.

Στην συνέχεια είδε τους κλέφτες να τρέπονται σε φυγή και τον καταστηματάρχη να τους κυνηγάει με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ.

Έτσι θεώρησε σωστό πως έπρεπε να βοηθήσει τον συντοπίτη του και ξεκίνησε και εκείνος να τρέχει προσπαθώντας να προλάβει τους ληστές και να τους πιάσει.

Ωστόσο, επειδή επρόκειτο για γύρισμα μιας ταινίας, μια κάμερα ακολουθούσε τους ηθοποιούς που υποδύονταν τους ληστές όμως ο άνδρας δεν την είχε δει.

Το συνεργείο της ταινίας εξήγησε μετά το περιστατικό πως είχαν πάρει την απαραίτητη άδεια από τις Αρχές της πόλης και μάλιστα είχαν προσεγγίσει τα κοντινά σπίτια ώστε να ενημερώσουν τους κατοίκους πως επρόκειτο να γίνει γύρισμα.

Ο εν λόγω άντρας μάλλον δεν είχε ενημερωθεί και τελικά ο σκηνοθέτης τον σταμάτησε και τον καθησύχασε πως δεν πρόκειται για αληθινό γεγονός.

Have-a-go hero tries to stop armed robbery on Dorset shop only to find they are actors making a film https://t.co/5pJmCbMXyy

— The Sun (@TheSun) December 9, 2019