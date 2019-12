Έκρηξη του ηφαιστείου Ουακατάνε στη Νέα Ζηλανδία, τουλάχιστον πέντε νεκροί, δεκάδες αγνοούμενοι και τραυματίες (pics & vids)

Περίπου εκατό άνθρωποι, κυρίως τουρίστες, βρίσκονταν τη Δευτέρα «πάνω ή γύρω» από το ηφαίστειο Ουακατάνε στο νησί Γουάιτ, σε σχετικά μικρή απόσταση από το Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας, όταν σημειώθηκε ηφαιστειακή έκρηξη και ορισμένοι εξ αυτών αγνοούνται, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Τζασίντα Αρντέρν.

Όπως μεταδίδει το CNN, υπάρχουν πέντε επιβεβαιωμένοι θάνατοι και φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα μεγαλώσει...

«Σε αυτό το στάδιο, πιστεύουμε ότι 100 άνθρωποι βρίσκονταν πάνω στο νησάκι ή γύρω από αυτό. Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους αγνοούνται», είπε η Αρντέρν, κάνοντας επίσης λόγο για «τραυματίες», χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό.

«Είναι μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται και ασφαλώς όλες οι σκέψεις μας βρίσκονται στους ανθρώπους αυτούς», πρόσθεσε η επικεφαλής της νεοζηλανδικής κυβέρνησης απευθυνόμενη σε δημοσιογράφους στο Ουέλινγκτον λίγη ώρα μετά την έκρηξη.

Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Νέας Ζηλανδίας τόνισε ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα, παρότι θεωρείται από τους ειδικούς πως η έκρηξη ήταν μέτριας ισχύος, παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη, κυρίως για όσους βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον κρατήρα του ηφαιστείου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα.

