Σεξουαλική παρενόχληση σε δημοσιογράφο on air: Ένας δρομέας της έπιασε τα οπίσθια (vid)

Μια δημοσιογράφος έμεινε έκπληκτη όταν κατά την διάρκεια ζωντανής μετάδοσης την θώπευσε ένας δρομέας.

Συγκεκριμένα η κοπέλα ήταν στον «αέρα» κάνοντας ρεπορτάζ για έναν αγώνα δρόμου.

Αρκετοί από όσους συμμετείχαν στον αγώνα δρόμου περνώντας έκαναν γκριμάτσες, χαιρετούσαν και γενικά έκαναν ότι κάνει ο κόσμος όταν δει κάμερες.

Ωστόσο ένας εξ αυτών έκανε κάτι ανεπίτρεπτο που προφανώς δεν συνηθίζει να κάνει ο κόσμος βλέποντας μια δημοσιογράφο να μεταδίδει ένα γεγονός.

Περνώντας, λοιπόν, από το σημείο που ήταν η δημοσιογράφος και ενώ εκείνη μιλούσε στον «αέρα» την «χτύπησε» στα οπίσθια, κοινώς την θώπευσε.

Η κοπέλα όπως είναι φυσικό σοκαρίστηκε και αυτό φάνηκε και στην ζωντανή μετάδοση, ενώ εκείνος συνέχισε ατάραχος να τρέχει.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος αγώνας είχε πολλά παράδοξα, αφού ένας εκ των συμμετεχόντων είχε ντυθεί… γορίλλας και μάλιστα ήταν από αυτούς που χαιρέτησαν την κάμερα.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn

— Alex Bozarjian (@wsavalexb) December 7, 2019