Ένας 8χρονος υπέστη μπούλινγκ στο σχολείο και δυο μέρες μετά αυτοκτόνησε (vid)

Ο Gabriel Taye, 8 ετών, κρεμάστηκε το 2017 στο σπίτι του δυο μέρες μετά που υπέστη μπούλινγκ από συμμαθητές του.

Συγκεκριμένα την πρώτη μέρα το παιδί βρέθηκε αναίσθητο στο πάτωμα της τουαλέτας του σχολείου του, μετά από ξυλοδαρμό.

Μάλιστα οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους συμμαθητές που τον χτύπησαν να στέκονται από πάνω του ενώ εκείνος ήταν αναίσθητος.

Το παιδί κατάφερε να σηκωθεί και το σχολείο ειδοποίησε την μητέρα του μια ώρα μετά.

Την επόμενη μέρα επέστρεψε στο σχολείο και τον βασάνισαν ξανά, αφού του πήραν το μπουκάλι και το γέμισαν με νερό τουαλέτας.

Το σχολείο δεν είχε καμία αντίδραση και το παιδί γυρνώντας στο σπίτι του κρεμάστηκε.

Σύμφωνα με την Daily Star η οικογένεια του παιδιού έχει καταθέσει αγωγή στο σχολείο.

Schoolboy, 8, killed himself just two days after being 'knocked out' by bullies https://t.co/8ry6jOtd01

— Daily Star (@dailystar) December 6, 2019