H στιγμή που ο τυφώνας Καμούρι σαρώνει τις Φιλιππίνες (vids)

Ο τυφώνας Καμούρι έπληξε τις Φιλιππίνες, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, να προκληθούν προβλήματα στις αερομεταφορές και οι αρχές να κρατήσουν κλειστές τις δημόσιες υπηρεσίες και τα σχολεία.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι προληπτικές αυτές ενέργειες απέτρεψαν την απώλεια και άλλων ανθρώπινων ζωών, ενώ ενόψει του 20ου τυφώνα που πλήττει φέτος τη χώρα εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία ενώ προσπαθούσε να επιδιορθώσει τη στέγη του σπιτιού του στην επαρχία Καμαρίνες Σουρ, σύμφωνα με αξιωματούχο της πολιτικής προστασίας.

Δύο άνθρωποι που αγνόησαν τις εντολές υποχρεωτικής απομάκρυνσης σκοτώθηκαν στο Οριένταλ Μιντόρο --ο ένας χτυπήθηκε από δέντρο που ξεριζώθηκε και ο άλλος από μεταλλικό αντικείμενο που ξεκόλλησε από μία στέγη.

Εικόνες που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν κύματα να σκάνε στους κυματοθραύστες, κατεστραμμένες στέγες και πεσμένα δέντρα.

Conditions deteriorating as sheets of rain swirl around and strong winds continue to increase in Legazpi #Philippines #typhoon #Kammuri #Tisoy pic.twitter.com/bxaVSkgIrU — James Reynolds (@EarthUncutTV) December 2, 2019

A man was fatally electrocuted while fixing his roof in Camarines Sur in preparation for Typhoon Tisoy.https://t.co/lGUOHGXvke — Yahoo Philippines (@YahooPH) December 3, 2019

Οι αρχές προειδοποίησαν για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και της βροχόπτωσης. Ανεστάλησαν επίσης τα δρομολόγια των εμπορικών πλοίων.

Επίσης οι κρατικές υπηρεσίες και τα σχολεία στη Μανίλα έμειναν κλειστά και οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας προειδοποίησαν για διακοπές ρεύματος.

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε το αεροδρόμιο στο Λεγκάζπι Σίτι, που υπέστη ζημιές σε δομικά στοιχεία, με τους τηλεοπτικούς σταθμούς να μεταδίδουν πλάνα όπου καλώδια και φωτιστικά κρέμονταν από την οροφή στον χώρο αναχωρήσεων.