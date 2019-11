Γυναίκα νάνος καλείται να πληρώσει πρόστιμο επειδή δεν έφτανε να πετάξει τα σκουπίδια μέσα στον κάδο

Η Tia Goldsmith, η οποία είναι νάνος, τιμωρήθηκε με πρόστιμο σχεδόν 118 ευρώ (£ 100) επειδή δεν πέταξε τα σκουπίδια μέσα στον κάδο.

Μάλιστα όπως είπε η ίδια, προσπάθησε να τα βάλει μέσα αλλά δεν τα κατάφερε και έτσι τα άφησε δίπλα, ελπίζοντας πως οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα θα δείξουν κατανόηση.

Όμως τελικά εκείνοι δεν τα πέταξαν με αποτέλεσμα να μείνουν εκεί και να τα βρουν οι δημοτικοί υπάλληλοι.

Έτσι της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους £ 100 και «απειλείται» με δίκη όταν το Δημοτικό Συμβούλιο της Plymouth ανακάλυψε ότι τα σκουπίδια δεν έχουν πεταχτεί όπως θα έπρεπε.

Η γυναίκα ανέφερε πως είναι μια νομοταγής πολίτης και ότι δεν θα έπρεπε να την αντιμετωπίσουν τόσο αυστηρά, αλλά να κατανοήσουν την κατάστασή της.

«Θα αγωνιστώ για το δικαίωμά μου αυτό, ακόμα και αν στο τέλος πληρώσω τα χρήματα», ανέφερε.

Dwarf fined £100 because she couldn’t reach bin to throw rubbish away: She claims she cannot reach the recycling bin because she's only four feet tall. https://t.co/lcwfuvXkCc #UK #Plymouth pic.twitter.com/kdG4pZce0L

— Bendypragnell (@bendypragnell) November 29, 2019