Υποβρύχια ηφαιστειακή έκρηξη δημιουργεί νέο νησί στον Ειρηνικό Ωκεανό (pics & vid)

Ένα νέο νησί που έχει μήκος περίπου 400 μέτρα και πλάτος 100 μέτρων και είναι η κορυφή του ηφαιστείου δημιουργείται στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το ηφαίστειο είναι κοντά στο νησί Lateiki (ή Metis Shoal) στην Τόνγκα, μεταξύ του Kao και του Late στο βόρειο νησί του Ha'apai.

Η Τόνγκα είναι δίπλα στον δακτύλιο της φωτιάς, μια περιοχή στον Ειρηνικό, όπου συμβαίνει περίπου το 90% των σεισμών στον κόσμο.

