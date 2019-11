Εξιχνίαση δολοφονίας μετά από 38 χρόνια: Το θύμα είχε χτυπηθεί επανειλημμένα στο κεφάλι με αιχμηρό αντικείμενο

Ένας άντρας ηλικίας 69 ετών και μια γυναίκα ηλικίας 70 ετών από το Μπράιτον, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για την δολοφονία μιας γυναίκας το 1981.

Το σώμα της Carol Morgan βρέθηκε στο κατάστημα Morgan's στο Finch Crescent, Linslade, στις 13 Αυγούστου 1981. Ήταν 36 χρονών τότε.

Είχε χτυπηθεί επανειλημμένα στο κεφάλι με ένα αιχμηρό αντικείμενο στην αποθήκη του μαγαζιού.

Ο επιθεωρητής ντετέκτιβ Τζέρι Μπάιτε από τις Μονάδες Μείζονος Εγκληματικότητας των Bedfordshire, Cambridgeshire και Hertfordshire, δήλωσε: «Πολλές συλλήψεις έγιναν κατά τη διάρκεια του θανάτου της Carol, ωστόσο δεν τέθηκαν ποτέ κατηγορίες. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει ποτέ κλείσει η έρευνα και θα διερευνήσουμε τα πάντα», ανέφερε και συνέχισε «θα πραγματοποιήσουμε επιπλέον έρευνες κοντά στο κατάστημα Morgan's και στην περιοχή του Brighton».

Μάλιστα, όπως αναφέρει η Daily Mail, οι Αρχές έχουν απευθύνει έκκληση σε όποιον μπορεί να έχει δει κάτι να το πει, αφού ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια είναι ζωτικής σημασίας.

